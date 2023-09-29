Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно выпустила очередную песню и поделилась деталями в Инстаграм, рассказала в Инстаграм о важном. Каменских также решила поделиться деталями выступления, однако получила много неоднозначных отзывов.

«Друзья, осталось совсем немного до большого сольного концерта в Киеве! Этот концерт станет первым во второй части тура "Я-Украина", и я очень надеюсь, что мы сможем не только отлично провести время, но и отвлечься от повседневных забот.

В первой части тура мы приобрели и передали несколько автомобилей нашим защитникам, которые уже помогают защищать нашу страну и разослали около 2 тонн гуманитарной помощи. Надеюсь, на этот раз мы сможем действовать так же сплоченно, собрать и передать еще больше!» - поделилась Каменских.

В сети принялись реагировать на просьбу о помощи Каменских и выразили свое мнение:

«Главное чтоб без ситуаций; Что-то слишком светло, потушит бы и свет и пару жилых домов; Но пошла ты к черту своему; Настя а что на счет розыгрыша???;

Леху не забудь взять))); На хрен он нужен твой концерт; Войны вообще нет, я в шоке; А как по-русски шпарила» - написали под постом Каменских.

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