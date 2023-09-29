Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова розповіла, як готується до дальньої подорожі і показала свою новеньку автівку.

Дружина Віктора Павліка розповіла, що перед поїздкою, зокрема, помила автівку.

«Останні штрихи перед дорогою», - розповіла Реп’яхова, показуючи свою помаранчеву «лялечку».

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Цю машину Катерина Реп’яхова придбала зовсім нещодавно. У квітні цього року Реп’яхова повідомляла, що купила автомобіль з салону. Дружина Віктора Павліка стала власницею помаранчевого позашляховика Audi Q3 Sportback.

Автівка коштувала 50 тисяч доларів. Дружина Віктора Павліка також повідомляла, що 60% суми віддає одразу, а ще 40% від суми бере в кредит.

«І ось вона. Моя четверта. Моя лялечка», - розповідала у квітні Реп’яхова про придбання автівки.

Також вона зазначила, що у новій машині є функція, якої бракувало у попередньому авто - у цій машині автоматично відкривається багажник.

«"Моя перша машина Смарт 1999 року. Вона коштувала 3000 доларів. А це мій другий Смарт. Він вже коштував 8000 доларів. Третю свою машину я забрала з салону, і це неймовірне задоволення. Вона коштувала близько 30 тисяч доларів", - розповідала Реп’яхова про свої попередні автівки.

Додамо, що у самого Віктора Павліка теж нова автівка. Також навесні цього року співак придбав у салоні білий Land Rover. Його ціна – більше 2 млн. гривень.

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