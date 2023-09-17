Однією з основних мотивацій для створення блогу було бажання бути незалежною від інших, за словами Репяхової.

Дружина українського співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, вирішила відреагувати на закиди, які вважають, що її блог став популярним завдяки імені її чоловіка. У своїх Instagram Stories Репяхова розповіла про свій шлях до успіху, починаючи з того моменту, коли вона ще не мала популярності, пов'язаної з ім'ям Павлика.

Вона згадала свої початкові кроки у розвитку своїх соціальних мереж та інвестиції у них. Репяхова зізнається, що була готова до витрат і труднощів, оскільки прагнула успіху в Instagram.

"Вчилася цьому, вкладала великі гроші в просування. Тому він виник не само собою, а тому, що я вперто до цього йшла. Я почала вчитися на початку карантину купувала дорогі курси. Було тривожно, бо я не знала, коли зможу заробити".

За статистикою, 30% концертів у ВП відбувається завдяки моєму. блозі. Дуже багато людей не дооцінювали творчість/голос/роботу мого чоловіка" - заявила Репяхова.

Раніше Репяхова вирішила розповісти, чому вони зустрілися з поліцією під час свого відпочинку. Справа в тому, що подорож Віктора Павлика до Трускавця обернулася несподіваним інцидентом, який зажадав виклику поліції.

Як повідомила блогерка, сім'ї довелося звертатися до правоохоронців через те, що невідомі завдали шкоди панорамному вікну автомобіля артиста.

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