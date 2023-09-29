Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася своїми секретами молодості та краси, а також відповіла на підозри у пластиці.

Маша Єфросиніна зізналася, що їй приємно отримувати компліменти стосовно своєї зовнішності. Особливо від жінок та дівчат.

Єфросиніна також зазначила, що їх багато. Телеведуча запевняє, що ніяких пластичних операцій не робила.

«Всупереч старанням пліткарів про мою пластику та ще якусь х…ь, що про мене пишуть, я можу знов і знов повторювати – зовнішній вигляд – це робота, матір її за ногу! Велика щоденна кропітка робота!», - розповіла Маша Єфросиніна.

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За словами Єфросиніної, це сосиски і взагалі всі субпродукти, пакетовавні соки і соуси – кетчуп, майонез і тому подібне.

Додамо, Маша Єфросиніна неодноразово вже відповідала на звинувачення у пластиці. Телеведуча запевняє, що жоден пластичний хірург не причетний до її краси. Секрети «пластики», мовляв, в правильному догляді та з розумом підібраній косметиці.

Багато людей писало, що я втратила індивідуальність. Тому, друзі, настав той момент, коли пора зізнатися вам, що це пластика. І прямо зараз я готова познайомити вас зі своїм пластичним хірургом», - розповідала якось Маша Єфросиніна на свій сторінці в Інстаграм, показуючи свого візажиста.

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