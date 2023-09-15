Приключения Андрея Данилко за пределами Украины продолжаются, пишет Politeka.net.
После чрезвычайной ситуации во время полета в Нью-Йорк Андрей Данилко срочно обратился к своим поклонникам.
Как выяснилось, теперь нечто странное происходит вокруг его выступлений в Лос-Анджелесе.
"Нам стали поступать сообщения, что некоторые обладатели билетов на наши концерты в Лос-Анджелесе получают письма о том, что изменилась дата концерта", - рассказал Данилко.
Но эта информация не является правдой.
«Это не так, тур проходит как и спланировано!», - срочно предупредил Андрей Данилко.
Напомним, концерт Андрея Данилко и Инны Билоконь, являющейся сценической мамой Верки Сердючки, в Нью-Йорке оказался на грани срыва.
Борт с командой Данилко совершил экстренное приземление в Коннектикуте. Сначала самолет не могли посадить из-за загруженности аэропорта, а затем началась гроза, и его развернули.
«В Нью-Йорк три часа автомобилем, если бы не одно «но» — багаж с костюмами в заложниках у работников аэропорта, которым запрещено выдавать чемоданы во время грозы. Когда погода угомонилась, времени почти не осталось (еще 40 минут — и все, концерт сорван)…», - говорилось на странице Данилко в Инстаграм.
Но организаторы почти вовремя доставили всех на локацию на такси.
«Быстром и неприлично дорогом», – отмечалось на странице Данилко.
Зрителям пришлось ждать лишний час, но оно того стоило - Верка и мама устроили настоящий разрыв.
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