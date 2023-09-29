Популярный украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко, который выступает под сценическим образом Верки Сердючки вместе с "мамой" Инной Белоконь, поделился в своем Instagram видео, в котором они вместе обратились к украинцам.
Как видно, в ролике Андрей Данилко предстал в своем артистическом образе – на нем яркая вышиванка и звезда на голове, а рядом стоит "мама" Белоконь, которая тоже в образе. Они весело приглашают украинцев на премьеру фильма "Велика прогулянка".
А в подписи к публикации Андрей Данилко написал: "Внимание, внимание!".
Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, которое показал Андрей Данилко в образе Верки Сердючки:
- "Ой, какая круть! С нетерпением ждем!".
- "Спасибо большое за то, что вы делаете".
- "Как вам подходят вышиванки, девочки".
- "Если будет у вас возможность, приезжай в Николаев и в Очаков".
- "В Германии анонсировали".
- "В Нидерландах в субботу премьера".
- "Очень ждем в Израиле!".
- "Ура, купила билеты. Идем в субботу в Нидерландах".
- "Заинтриговали. Любопытно. С удовольствием посмотрим".
- "Ждем с нетерпением".
- "Пожалуйста, привезите фильм в Данию! Нас много, и мы все придем!".
- "Привет из Полтавы! Гордимся Вами! Так держать!".
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