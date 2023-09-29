Известный артист и шоумен Андрей Данилко обращение к украинцам со сценической мамой Инной Белоконь.

Популярный украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко, который выступает под сценическим образом Верки Сердючки вместе с "мамой" Инной Белоконь, поделился в своем Instagram видео, в котором они вместе обратились к украинцам.

Как видно, в ролике Андрей Данилко предстал в своем артистическом образе – на нем яркая вышиванка и звезда на голове, а рядом стоит "мама" Белоконь, которая тоже в образе. Они весело приглашают украинцев на премьеру фильма "Велика прогулянка".

А в подписи к публикации Андрей Данилко написал: "Внимание, внимание!".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, которое показал Андрей Данилко в образе Верки Сердючки:

"Ой, какая круть! С нетерпением ждем!".

"Спасибо большое за то, что вы делаете".

"Как вам подходят вышиванки, девочки".

"Если будет у вас возможность, приезжай в Николаев и в Очаков".

"В Германии анонсировали".

"В Нидерландах в субботу премьера".

"Очень ждем в Израиле!".

"Ура, купила билеты. Идем в субботу в Нидерландах".

"Заинтриговали. Любопытно. С удовольствием посмотрим".

"Ждем с нетерпением".

"Пожалуйста, привезите фильм в Данию! Нас много, и мы все придем!".

"Привет из Полтавы! Гордимся Вами! Так держать!".

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