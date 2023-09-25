Популярна українська актриса та телеведуча Олена Кравець, яка пішла з "Квартал 95" і стала ведучою вечірнього шоу "Тихий вечір" у новому випуску програми розповіла, як хвилювалася за дочку Машу, яка брала участь у "дорослому" шоу з непристойними жартами та нецензурною лексикою.

Під час вечірнього шоу Олена Кравець разом зі своїми гостями – хлопцями з проекту "Леві на джипі" Романом Щербаном та Валиком Михієнком – обговорювали тему їхнього проекту "Підкати". Як виявилося, в одному із випусків цього шоу була й старша донька Олени Кравець Маша.

Маша Кравець, скріншот: YouTube

За словами телеведучої, дочка підійшла до неї перед зйомками та сказала, що збирається туди йти, але хвилювалася за реакцію мами, бо там можуть бути жарти 18+ чи нецензурна лексика.

"Вона хвилювалася. І вона чесно сказала мені, що піде на "Підкати". Ну, звичайно, я вже не можу там щось забороняти. Тим більше, що до вас. Я сказала, ну добре, йди. Я вам чесно скажу, я хвилювалася, коли дивилася цей випуск", - поділилася Олена Кравець.

Олена Кравець, Тихий вечір, скріншот: YouTube

Потім вона прямо у студії показала фрагмент цього випуску шоу "Підкати", де знялася її дочка. І те показала найпристойніші фрагменти, які можна показувати по телевізору.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Можуть воювати, а сидять дуріють": Анатолій Анатолич із колегами-ведучими нарвались на критику через нове шоу.

Як повідомляла Politeka, "Дуже сумую": учасниця "Голосу країни" довела до сліз історією про рідне містечко, яке зараз в окупації.

Також Politeka писала, що "Перший у моєму житті...": Тіна Кароль похвалилася незвичайним досягненням, фото.