Популярна українська актриса та телеведуча Олена Кравець, яка пішла з "Квартал 95" і стала ведучою вечірнього шоу "Тихий вечір" у новому випуску програми розповіла, як хвилювалася за дочку Машу, яка брала участь у "дорослому" шоу з непристойними жартами та нецензурною лексикою.

Під час вечірнього шоу Олена Кравець разом зі своїми гостями – хлопцями з проекту "Леві на джипі" Романом Щербаном та Валиком Михієнком – обговорювали тему їхнього проекту "Підкати". Як виявилося, в одному із випусків цього шоу була й старша донька Олени Кравець Маша.

За словами телеведучої, дочка підійшла до неї перед зйомками та сказала, що збирається туди йти, але хвилювалася за реакцію мами, бо там можуть бути жарти 18+ чи нецензурна лексика.

"Вона хвилювалася. І вона чесно сказала мені, що піде на "Підкати". Ну, звичайно, я вже не можу там щось забороняти. Тим більше, що до вас. Я сказала, ну добре, йди. Я вам чесно скажу, я хвилювалася, коли дивилася цей випуск", - поділилася Олена Кравець.

Потім вона прямо у студії показала фрагмент цього випуску шоу "Підкати", де знялася її дочка. І те показала найпристойніші фрагменти, які можна показувати по телевізору.

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