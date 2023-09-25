Популярная украинская актриса и телеведущая Елена Кравец, которая ушла с "Квартал 95" и стала ведущей вечернего шоу "Тихий вечер" в новом выпуске программы рассказала, как волновалась за дочь Машу, которая принимала участие во "взрослом" шоу с непристойными шутками и нецензурной лексикой.

В ходе вечернего шоу Елена Кравец вместе со своими гостями – парнями из проекта "Леви на джипі" Романом Щербаном и Валиком Михиенко – обсуждали тему их проекта "Подкаты". Как оказалось, в одном из выпусков этого шоу была и старшая дочь Елены Кравец Маша.

По словам телеведущей, дочь подошла к ней перед съемками и сказала, что собирается туда идти, но волновалась за реакцию мамы, потому что там могут быть шутки 18+ или нецензурная лексика.

"Она волновалась. И она честно сказала мне, что пойдет на "Подкаты". Ну, конечно, я уже не могу там что-то запрещать. Тем более, что к вам. Я сказала, ну хорошо, иди. Я вам честно скажу, я волновалась, когда смотрела этот выпуск", - поделилась Елена Кравец.

Затем она прямо в студии показала фрагмент этого выпуска шоу "Подкаты", где снялась ее дочь. И то, показала самые пристойные фрагменты, которые можно показывать по телевизору.

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