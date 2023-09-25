Популярна українська співачка, модель та волонтер Даша Астаф'єва, яка нещодавно запустила програму з аудіокнигами UnderBooks, поділилася новим кадром в Інстаграм. Не лише розповідь Астаф'євої, а й образ здивували аудиторію.

«Коли я назву твоє ім'я, не відгукуйся. Уві сні чи наяву будь пильним. Прислухайся до голосу, що кличе тебе в темряві. Я хитра, я заговорю до тебе голосом коханої матері чи батька. Можливо, твоє серце, пронизає жахом, підкаже мовчати, але від моїх чар не втечеш - відгукнешся рано чи пізно» - пише Астаф'єва, поділившись новим художнім уривком.

Леся Нікітюк, популярна ведуча та колега Астаф'євої, вирішила відповісти: «Тобі казали, що ти дуже гарна?».

У мережі підтримують:

«Даша серп – це епоха СРСР, будь розумною дівчиною, видали назавжди зі свого життя; Боже це так містично і водночас красиво; Думаю, саме так виглядали та думали наші предки-жінки; Даша, де такого крутого серпа взяла? – діляться під постом Астаф'євої.

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