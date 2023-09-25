Популярная украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева, которая недавно запустила приложение с аудиокнигами UnderBooks, поделилась новым кадром в Инстаграм. Не только рассказ Астафьевой, но и образ удивили аудиторию.

«Когда я назову твое имя, не отзывайся. Во сне или наяву будь пристальным. Прислушивайся к голосу, зовущему тебя в темноте. Я хитра, я заговорю к тебе голосом любимой матери или отца. Возможно, твое сердце, пронзит ужасом, подскажет молчать, но от моих чар не уйдешь - отзовешься рано или поздно» - пишет Астафьева, поделившись новым новым художественным отрывком.

Леся Никитюк, популярная ведущая и коллега Астафьевой, решила ответить: «Тебе говорили, что ты очень хорошая?».

В сети поддерживают:

«Даша серп это эпоха СССР, будь умной девушкой, удали навсегда из своей жизни; Боже это так мистически и в то же время красиво; Думаю, именно так выглядели и думали наши предки-женщины; Даша, где такого крутого серпа взяла?» - делятся под постом Астафьевой.

Последние новости Украины:

Напомним, "Отпусти уже Потапа страну защищать": Каменских жестко потроллили из-за домашнего кадра.

Как сообщала Politeka, Блогер выдал пародию на Дорофееву, Санину и Пивоварова: как продюсер "Голос страны" отреагировал.

Также Politeka писала, что "Ценник с кроссовок сними": над Никитюк подшутили украинцы после прогулки в новом наряде.