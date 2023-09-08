Популярная украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева, которая с начала полномасштабной войны поразила украинцев своими переменами и поставила на паузу сценическую карьеру, поделилась необычной историей, как ее случайно на прогулке догнала мама погибшего украинского героя.

Об этом Даша Астафьева рассказала в сюжете программы "Неймовірна правда про зірок".

Как рассказала Даша Астафьева, она был на прогулке в парке со своим другом Сашей "Тереном", когда их догнали две женщины с маленькой девочкой. Как оказалось, это была семья погибшего украинского героя.

"Нас догнала женщина заплаканная, с дочкой и маленькой внучкой. И они говорят: "Боже, как мы вот так вас встретили обоих, Сашко и Даша. Дашу очень любил наш сын, он недавно погиб. Но у него вот ваши песни, очень ему нравилась песня "Солдат". И они вот начали рассказывать, мы стояли где-то с полчаса, общались", - поделилась историей Даша Астафьева.

Артистка отметила, что для нее эта встреча была очень со смешанными чувствами. С одной стороны, Даша Астафьева признает, что ее песни были легкомысленные и на русском языке, а с другой стороны, ее песни любили и слушали.

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