Український шоумен і співак, колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес повідомив про свою хворобу та зробив важливе оголошення.

На своїй сторінці в Instagram Володимир Дантес розповів, що серйозно захворів під час зйомок свого нового проєкту, а замість лікування лише погіршив свій стан.

"Прошу уваги. Після неймовірного і шаленого першого концерту в турі я змушений змінити деякі дати туру. Вибачте. Я занадто повірив в свої сили і своє здоровʼя. Після останніх зйомок моєї нової програми "Будинок Культури", в Херсонський і Миколаївській областях, я сильно захворів", — пише Володимир Дантес.

Замість того, щоб лікуватись, Дантес продовжив зніматись, потім зйомки в шоу "Я люблю Україну", паралельно репетиції вистави в палаці Україна — цим артист тільки ускладнив свій стан.

"Відчуваю себе х*рово, коли жаліюся, але ще гірше — кашляти і задихатися під час і після виступу. До останнього думав, що встигну і все мине. Але ні. Давайте з вами зустрічатись, але трішечки в нові дати. Обіцяю до цього моменту привести себе до тями і не вмерти на сцені❤️", — додав Володимир Дантес.

Українці в коментарях підтримали Дантеса, бажають йому якнайшвидшого одужання та жартують, що в нього навіть є відповідна пісня:

"Дядьку, ну навіть пісня ж в тебе є «Мені вже 30» )))";

"30+, що поробиш) Одужуйте! 🤍";

"Ох. А на концерті і не видно було, що ви хворієте! Скорішого одужання, здоров'я- це головне! Концерти дочекаються)";

"Тримайся! І будь нам усім здоровим 🙌".

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