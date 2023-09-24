Настя Каменських поділилася тим, що саме ця ідея надихнула її створити цю пісню, а в мережі оцінили її композицію.

Популярна українська співачка Настя Каменських , яка нещодавно випустила чергову пісню та поділилася деталями в Інстаграм, показала закулісся зйомок. Як відомо, Каменських уперше за довгий час представила свою нову ліричну композицію під назвою "Сяйво". За словами Насті, створюючи цю пісню, вона мала важливе послання.

Каменських наголосила, що у наші дні кожен українець сподівається на світліше майбутнє, вільне від тривожень. Усередині кожної людини горить світло, і коли це світло об'єднується разом понад сорока мільйонами українців, це надає їм величезної сили, здатної принести світло і процвітання в життя кожного.

«Кольорова палітра кліпу — це відображення емоційного стану кожного українця цієї осені», - також додала Каменських.

«Такого й більше! Настя жіноча, душевна, команда вся молодець, дякую; а мені не зайшло, як і її спроба видаляти коментарі; українські режисери неймовірні !!!; не вірю я в твою щирість; Вибачте, але інша дівчина була зайвою; Ну не Лобода, звісно, ​​але намагається» - пишуть Каменських під постом.

Раніше Каменських поділилася своєю участю у благодійній ініціативі. Артистка стала донором крові та розповіла про це на своїй сторінці в Instagram. Відеоролик, на якому Каменських здає кров, був опублікований у соціальних мережах та викликав великий відгук.

Останні новини України:

Нагадаємо, Alyosha несподівано заговорила про розлучення з Тарасом Тополею та їхні проблеми: "Іноді все накопичується".

Як повідомляла Politeka, Данилко за кордоном погуляв із російським шоуменом.

Також Politeka писала, що "Заберіть у неї громадянство!": Приходько голосно висміяла співачку, що вирушила до росії співати українські пісні.