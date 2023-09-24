Настя Каменских поделилась тем, что именно эта идея вдохновила ее создать эту песню, в сети же оценили ее композицию.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно выпустила очередную песню и поделилась деталями в Инстаграм, показала закулисье съемок. Как известно, Каменских впервые за долгое время представила свою новую лирическую композицию под названием "Сяйво". По словам Насти, создавая эту песню, у нее было важное послание.

Каменских подчеркнула, что в наши дни каждый украинец надеется на более светлое будущее, свободное от треволнений. Внутри каждого человека горит свет, и когда этот свет объединяется вместе более чем сорока миллионами украинцев, это придает им огромную силу, способную принести свет и процветание в жизнь каждого.

«Цветовая палитра клипа — это отображение эмоционального состояния каждого украинца этой осенью», - также добавила Каменских.

«Такого и побольше! Настя женская, душевная, команда вся молодец, спасибо; а мне не зашло, как и ее попытка удалять комментарии; украинские режиссеры невероятны!!!; не верю я в твою искренность; Извините, но другая девушка была лишней; Ну не Лобода конечно, но старается» - пишут Каменских под постом.

Ранее Каменских поделилась своим участием в благотворительной инициативе. Артистка стала донором крови и рассказала об этом на своей странице в Instagram. Видеоролик, на котором Каменских сдает кровь, был опубликован в социальных сетях и вызвал большой отклик.

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