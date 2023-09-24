Популярна українська актриса та телеведуча Олена Кравець, яка пішла з "Квартал 95" і стала ведучою вечірнього шоу "Тихий вечір" у новому випуску програми, зробила несподіване визнання. Як виявилося, у її житті був епізод, коли вона вийшла на сцену не зовсім твереза.

Під час вечірнього шоу Олена Кравець разом зі своїми гостями – хлопцями із проекту "Леві на джипі" – грали у гру "Було/не було". І колега Юрій Карагодін поставив питання про те, чи учасники виходили на сцену у нетверезому відео. Як виявилось, і хлопці, і сама Олена Кравець мають таку історію у своїй кар'єрі.

За словами Кравець, у них із "Квартал 95" увечері планувався виступ, а вдень вона потрапила на день народження. Зірка дала собі установку випити всього один келих проссіко, однак у результаті виявилося, що випила в кілька разів більше. Коли вона вже збиралася на вечірній виступ, подзвонила другу і спитала, як швидко протверезіти. Той порадив з'їсти 12 ківі та з'їсти прямо зі шкіркою, що вона й зробила.

"Це така потужна доза вітаміну С, що тебе "включить". Я заїхала, купила цей кошик, з'їла, і мені здалося, що мене "включило". І тут у якийсь момент, я сиджу в гримерці, залітає Жека і такий: "Там новини. Хтось їх гратиме?". Я така: "Ой, вибач, я вже йду". Ну коротше так, було", - поділилася спогадами Олена Кравець.

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