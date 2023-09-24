Популярная украинская актриса и телеведущая Елена Кравец, которая ушла с "Квартал 95" и стала ведущей вечернего шоу "Тихий вечер" в новом выпуске программы сделала неожиданное признание. Как оказалось, в ее жизни был эпизод, когда она вышла на сцену не совсем трезвой.

В ходе вечернего шоу Елена Кравец вместе со своими гостями – парнями из проекта "Леви на джипі" – играли в игру "Было/не было". И коллега Юрий Карагодин задал вопрос о том, выходили ли участники на сцену в нетрезвом видео. Как оказалось, и парни, и сама Елена Кравец имеют такую историю в своей карьере.

По словам Кравец, у них с "Квартал 95" вечером планировалось выступление, а днем она попала на день рождение. Звезда дала себе установку выпить всего один бокал проссеко, однако в итоге оказалось, что выпила в несколько раз больше. Когда она уже собиралась на вечернее выступление, позвонила другу и спросила, как быстро протрезветь. Тот посоветовал съесть 12 киви и съесть прямо с кожурой, что она и сделала.

"Это такая мощная доза витамина С, что тебя "включит". Я заехала, купила эту корзину, съела, и мне показалось, что меня "включило". И тут в какой-то момент, я сижу в гримерке, залетает Жека и такой: "Там новости. Кто-то будет их играть?". Я такая: "Ой, извини, я уже иду". Ну короче да, было", - поделилась воспоминаниями Елена Кравец.

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