Відома співачка Alyosha розповіла про ціни на життя в Америці, звідки нещодавно повернулася до Києва.

Популярна українська співачка та дружина фронтмена "Антитіла" Тарас Тополі Alyosha з початку війни виїхала до США з трьома дітьми на руках. Артистка зізналася, що з першого місяця життя там прийняла рішення повернутися додому, проте чоловік відмовляв, бо у Києві було небезпечно. Тепер же, майже через півтора року Alyosha повернулася додому з дітьми, і сім'я возз'єдналася.

У сюжеті шоу "Неймовірна правда про зірок" Alyosha чесно розповіла про життя в Америці та суми, які доводилося витрачати на себе та дітей у чужій країні.

Так, за словами Alyosha, одна лише оренда будинку, де вони жили з дітьми та мамою Тараса Тополі, коштувала три тисячі доларів на місяць. Ще півтори тисячі доларів артистка змушена була платити за дитячий садок для молодшої доньки, тоді як двох синів взяли до школи безкоштовно.

"Нас у школу безкоштовно взяли, а садки дуже дорогі, це півтори тисячі доларів на місяць. І плюс машина, обслуговування на місяць це тисяча доларів, плюс харчування. Коротше, на місяць десь тисяч 5, це на мінімалках, щоб жити", - розповіла Alyosha.

Зазначимо, що раніше в одному з інтерв'ю Тарас Тополя розповів, що у них були деякі заощадження, тож Alyosha з дітьми змогли комфортно жити в Америці.

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