Известная певица Alyosha рассказала о ценах на жизнь в Америки, откуда недавно вернулась в Киев.

Популярная украинская певица и жена фронтмена "Антитела" Тарас Тополи Alyosha с начала войны выехала в США с тремя детьми на руках. Артистка призналась, что с первого месяца жизни там приняла решение вернуться домой, однако, муж отговаривал, так как в Киеве было небезопасно. Теперь же, спустя почти полтора года Alyosha вернулась домой с детьми, и семья воссоединилась.

В сюжете шоу "Неймовірна правда про зірок" Alyosha честно рассказала о жизни в Америке и суммах, которые приходилось тратить на себя и детей в чужой стране.

Так, по словам Alyosha, одна только аренда дома, где они жили с детьми и мамой Тараса Тополи, обходилась в три тысячи долларов на месяц. Еще полторы тысяч долларов артистка вынуждена была платить за детский сад для младшей дочки, тогда как двух сыновей взяли в школу бесплатно.

"Нас в школу бесплатно взяли, а садики очень дорогие, это полторы тысячи долларов в месяц. И плюс машина, обслуживание в месяц это тысяча долларов, плюс питание. Кароче, в месяц где-то тысяч 5, это на минималках, чтобы жить", - рассказала Alyosha.

Отметим, что ранее в одном из интервью Тарас Тополя рассказал, что у них были некоторые сбережения, так что Alyosha с детьми смогли комфортно жить в Америке.

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