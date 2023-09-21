Певица Елена Тополя, которая сейчас собирается изменить свой сценический псевдоним Alyosha, в новом интервью Славе Демину поделилась некоторыми деталями о трудностях, которые она и ее муж, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, иногда встречали в своем браке.

Она утверждает, что хотя у них никогда не было серьезных конфликтов и мыслей о разводе, иногда пара могла поссориться.

Alyosha признается, что иногда удавалось произнести обидные слова, за которые позже ей было жалко. Однако в конечном итоге они всегда мирно урегулировали свои разногласия, причем обычно Alyosha шла на шаг вперед, чтобы восстановить гармонию в отношениях.

Певица также поделилась, что одним из наиболее сложных моментов в их браке было время, когда Тарас Тополя находился в Украине на службе, а она с детьми была вынуждена уехать в США из-за военных событий.

Она говорит, что отношения на расстоянии были крайне тяжелыми, и она чувствовала глубокую тоску по мужу и детям. Alyosha признается, что в такие моменты иногда она впадала в раздражение, что муж не мог быть рядом с ней и семьей. Несмотря на это, они удавались поддерживать связь и общение друг с другом.

"Мы никогда не хотели развестись. У нас были вопросы, какие-то ситуации, но разойтись мы никогда не хотели. И с его стороны, и с моей – чтобы не произошло, такого мнения нет.

Мне немного срывало крышу. Я очень скучала по нему. И иногда все накапливается, и я могу что-то выдать, а его это тоже бесит" - призналась Alyosha.

Напомним, Alyosha восхитила редким фото их с Тарасом Тополей сыном-именником.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" узнал о желании жены Alyosha пойти на фронт.

Также Politeka писала, Alyosha рассказала о самом тяжелом выступлении во время вторжения.