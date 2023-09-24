Леся Нікітюк показала, який діалог у неї відбувся із Сергієм Притулою після виходу "Хто зверху?" з новим ведучим.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк , яка знову стала ведучою нового сезону шоу "Хто зверху?", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Леся Нікітюк показала, який діалог у неї відбувся із Сергієм Притулою після виходу "Хто зверху?" з новим провідним блогером Богданом Бушем.

Як відомо, блогер замінив Сергія Притулу у шоу "Хто зверху?", тепер він разом із Лесею Нікітюк веде цю програму. Як відомо, напередодні відбулася прем'єра нового вже післявоєнного сезону розважального шоу, і Леся Нікітюк у сторіс показала листування з Притулою.

"Добрий день, Сергію Дмитровичу! Як вам новий сезон "Хто зверху?" з новим ведучим?", - запитала Леся Нікітюк.

"Ще не дивився, але вже тренуюся кричати: "дів-ча-та! дів-ча-та!", - жартівливо відповів Сергій Притула.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Сергій Притула весь свій час присвятив своєму благодійному фонду, де збирають кошти на допомогу Збройним силам України. У своїх інтерв'ю після 24 лютого Сергій Притула неодноразово заявляв, що поставив крапку в кар'єрі ведучого розважальних програм.

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