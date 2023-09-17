Популярная украинская телеведущая и жена кинопродюсера Юрия Горбунова Катя Осадчая, которая вместе с мужем стала ведущей европейского сезона шоу "Голос країни" в Польше, часто делится с аудиторией подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз Катя Осадчая показала милые домашние фото и поделилась своим мыслями о жизни украинцев во время войны.

Так, в одной из сторис Катя Осадчая предложила украинцам честно рассказывать о себе в соцсетях и не делать вид, что все хорошо. По словам телезвезды, она наблюдает две крайности, в которых живут большинство украинцев – от улыбок и счастья до печали и смертей.

"Возможно мы, украинцы, начнем в соцсетях честно рассказывать о себе, ведь нам всем, мягко говоря, не очень. Но мы продолжаем делать вид, что все ок… Часто сейчас думаю об искаженной реальности соцсетей. Две крайности – улыбчивые счастливые или смерть. Будто ничего не существует между этим", - поделилась своими размышлениями Катя Осадчая.

В следующей сторис телеведущая предложила поклонника пройти опрос, в котором спросила: "Как вы?".

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