Популярна українська співачка, модель та волонтер Даша Астаф'єва , яка нещодавно запустила програму з аудіокнигами UnderBooks, поділилася атмосферним уривком. Даша Астаф'єва цього разу змогла підкорити українців не лише новим іміджем, а й наверненням.

«У багатьох вимірах, у тому числі й у старослов'янському, є міф споконвічного повторення. Наші пращури вважали, що зима - це смерть, але за нею неодмінно приходила весна, відродження. Це все частини циклу.

Тому Марена ні хороша, ні погана, ні зла, ні добра – як Праматір – все у ній. Марена любить тих, хто має силу. По суті може цією силою наділити» - ділиться Астаф'єва початком оповідання.

«А що це за гібрид кукурудзи? Просто ВАУ! Відважна Автентична Українка; Коли і зміст і зовнішня краса в одному флаконі; Йопте, вибачте, це пожежа; Дуже круто!; Ксена, принцеса воїн?; Якась космічна зйомка; Фото вогонь! Дуже вам підходить; І нехай увесь світ знає, яка українська краса» – підтримали Астаф'єву у мережі.

Раніше Даша Астаф'єва показала кадри з Карпат та розповіла, як заблукала до лісу під час походу по гриби.

Як раніше розповіла Даша Астаф'єва, вона просто обожнює українські Карпати, і, схоже, знову рвонула до гор, щоб трохи відпочити від столичної метушні.

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