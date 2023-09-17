Популярная украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева, которая недавно запустила приложение с аудиокнигами UnderBooks, поделилась атмосферным отрывком. Даша Астафьева в этот раз смогла покорить украинцев не только новым имиджем, но и обращением.

«Во многих измерениях, в том числе и в старославянском, есть миф извечного повторения. Наши предки считали, что зима – это смерть, но за ней непременно приходила весна, возрождение. Это все части цикла.

Поэтому Марена ни хороша, ни плоха, ни зла, ни добра – как Праматерь – все в ней. Марена любит тех, кто владеет силой. По сути, может этой силой наделить» - делится Астафьева началом рассказа.

«А что это за гибрид кукурузы?; Просто ВАУ! Отважная Аутентичная Украинка; Когда и содержание, и внешняя красота в одном флаконе; Йопт, извините, это пожар; Очень круто!; Ксена, принцесса воин?; Какая-то космическая съемка; Фото огонь! Очень подходит вам; И пусть весь мир знает, какая украинская красота» - поддержали Астафьеву в сети.

Ранее Даша Астафьева показала кадры из Карпат и рассказала, как заблудилась к лесу во время похода за грибами.

Как ранее рассказала Даша Астафьева, она просто обожает украинские Карпаты, и похоже, снова рванула к горам, чтобы немного отдохнуть от столичной суеты.

Последние новости Украины:

Напомним, "Отпусти уже Потапа страну защищать": Каменских жестко потроллили из-за домашнего кадра.

Как сообщала Politeka, Блогер выдал пародию на Дорофееву, Санину и Пивоварова: как продюсер "Голос страны" отреагировал.

Также Politeka писала, что "Ценник с кроссовок сними": над Никитюк подшутили украинцы после прогулки в новом наряде.