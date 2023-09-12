Певица Оля Полякова рассказала новость о своей дочери Маше, которая решила получить украинское образование. Об этом звездная мать рассказала в новом сторис Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.

"Так, дорогие мои, у меня с Машей, иди ко мне Маруся, есть новость. Маруся поступила в Киевскою консерватории на композиторское отделение. Так что вот так", - рассказала Оля.

"Учусь уже там, уже было пару пар", - сообщила Маша.

Стоит отметить, что Маша Полякова - старшая дочь Оли Поляковой. 18-летняя девушка решила пойти по стопам мамы и даже успела собрать свою панк-рок группу. Также дочь Поляковой активно ведет соцсети, где за ней следят сотни тысяч фанатов.

А в прошлом году Маша закончила школу и поступила на учебу в Лондон, где отучилась один курс. Что теперь будет с обучением в Англии и почему она решила поступить в киевскую консерваторию - пока звездное семейство не сообщало.

А до этого Маша Полякова похвасталась стильным луком в платье. Как можно увидеть, дочь звезды уже находилась в Киеве.

"Нет места лучше Киева, и летом и зимой он безупречен. А из какого города вы?", - написала дочь Поляковой.

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