Популярная украинская певица Оля Полякова, которая активно обновляет свой репертуар и удивляет поклонников не только сценичными образами, снова привлекла внимание. В этот раз Полякова решила представить сильную композицию, которая задела украинцев за живое.

«Когда закончится война... Песня, которую мне сложно исполнять из-за кома в горле, но которую не петь я уже никогда не смогу! Спасибо Богу, что дает силы каждому из нас делать то, что умеем ради Победы!!» - выразилась на эмоциях Оля Полякова.

В сети поддержали преображение звезды в эмоциональном плане, ведь ранее она пела совсем в другом стиле:

«Разревелась с первых секунд, с первых взглядов, которые увидела; Сильно, невозможно сдержать слез; нельзя без слез; Слезы не сдержишь... Когда... Когда?; Очень сильно, каждый раз плачу и спасибо; Когда слушаешь-кажется что не дышишь..» - пишут Поляковой в ответ.

На днях в семье Оли Поляковой отмечали важную дату – 19 лет со дня ее создания. Об этом Полякова рассказала на своей странице в Инстаграм, признавшись, что и она, и ее муж Вадим об этой дате забыли.

«Нашей семье сегодня 19! Конечно, мы оба забыли об этом, но когда так долго знаешь друг друга, это не страшно», - говорила Оля Полякова, добавляя, что страшно – это когда война разделяет и забирает.

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