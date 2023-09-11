Телеведуча Маша Єфросиніна відверто розповідала про свої страхи і розповіла, хто її рятує від нічних обстрілів Києва. Про це зірка поділилася у своєму Інстаграмі, де ділиться творчістю та особистими кадрами.

"Друзі, привіт. Знаю, яка страшна ніч була сьогодні у Києві. Просто хочу сказати, що я думала, що це якась дивна рулетка", - розповіла Маша у відео.

"Я не приховую, як боюся нічних обстрілів. Тому іноді навіть у готелі вночі, де є укриття. Іноді щастить - подруга запрошує до себе за місто і проносить. Намагаємося радіти таким моментам і дякувати Всесвіту за прекрасних людей", - поділилася Єфросиніна у сторіс. .

Варто зазначити, що найкраща подруга Маші – це Оля Полякова, з якою зірка веде програму "Дорослі дівчатка". Знаменитості останню добу активно ділилися кадрами, як відпочивають у Олі в особняку.

А до цього Маша Єфросиніна поділилася історією про "Дорослі дівчатка". Як виявилося, довгий час зірки наважувалися їх запустити.

"Цього дня рівно два роки тому на моєму каналі вийшов перший випуск «Дорослих Дівчат»! Тільки Полякова знає, як туго я на нього дозрівала. Але сьогодні маю визнати – вихід за власні межі на зустріч своїм страхам – це найкращий крок до особистих змін та успіху!", - написала Єфросиніна.

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