Телеведущая Маша Ефросинина разоткровенничалась о своих страхах и рассказала, кто ее спасает от ночных обстрелов Киева. Об этом звезда поделилась в своем Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.

Маша Ефросинина

"Друзья, привет. Знаю, какая страшная ночь была сегодня в Киеве. Просто хочу сказать, что я думала, что это какая-то странная рулетка", - рассказала Маша в видео.

"Я не скрываю, как боюсь ночных обстрелов. Поэтому иногда даже в отеле ночую, где есть укрытие. Иногда везет - подруга приглашает к себе за город и проносит. Пытаемся радоваться таким моментам и благодарить Вселенную за прекрасных людей", - поделилась Ефросинина в сторис.

Стоит отметить, что лучшая подруга Маши - это Оля Полякова, с которой звезда ведет программу "Взрослые девочки". Знаменитости последние сутки активно делились кадрами, как отдыхают у Оли в особняке.

А до этого Маша Ефросинина поделилась историей о "Взрослых девочках". Как оказалось, долгое время звезды решались их запустить.

Маша Ефросинина

"В этот день ровно два года назад на моем канале вышел первый выпуск «Взрослых Девушек»! Только Полякова знает, как туго я на него созревала. Но сегодня должен признать – выход за собственные границы на встречу своим страхам – это лучший шаг к личным изменениям и успеху!", - написала Ефросинина.

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