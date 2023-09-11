Телеведущая Маша Ефросинина разоткровенничалась о своих страхах и рассказала, кто ее спасает от ночных обстрелов Киева. Об этом звезда поделилась в своем Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.

"Друзья, привет. Знаю, какая страшная ночь была сегодня в Киеве. Просто хочу сказать, что я думала, что это какая-то странная рулетка", - рассказала Маша в видео.

"Я не скрываю, как боюсь ночных обстрелов. Поэтому иногда даже в отеле ночую, где есть укрытие. Иногда везет - подруга приглашает к себе за город и проносит. Пытаемся радоваться таким моментам и благодарить Вселенную за прекрасных людей", - поделилась Ефросинина в сторис.

Стоит отметить, что лучшая подруга Маши - это Оля Полякова, с которой звезда ведет программу "Взрослые девочки". Знаменитости последние сутки активно делились кадрами, как отдыхают у Оли в особняке.

А до этого Маша Ефросинина поделилась историей о "Взрослых девочках". Как оказалось, долгое время звезды решались их запустить.

"В этот день ровно два года назад на моем канале вышел первый выпуск «Взрослых Девушек»! Только Полякова знает, как туго я на него созревала. Но сегодня должен признать – выход за собственные границы на встречу своим страхам – это лучший шаг к личным изменениям и успеху!", - написала Ефросинина.

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