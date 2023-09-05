Владимир Дантес и Надя Дорофеева жили в доме под Киевом, о котором можно только мечтать.

Роскошный дом Дантеса и Надежды Дорофеевой находится в закрытом коттеджном городке, пишет Politeka.net.

Просторная территория, большой бассейн, много зелени и терраса – таким его запомнили поклонники пары в их сторизах и сообщениях.

Интерьер Дорофеева и Дантес выбрали достаточно сдержанный – светлые стены и мебель, натуральный пол. Также можно было заметить много зеркал, большую гардеробную и уютную спальню с большими окнами.

Именно террасу, гардеробную и спальную чаще всего можно было увидеть на фото и видео Дантеса и Дорофеевой.

«Я не могла не сделать гардеробную без ковра. Вот у меня была голубая мечта, я так хотела, чтобы здесь мягко было. Чтобы можно было находиться без обуви. Обожаю, когда ноги в тепле», - рассказывала Дорофеева о своей гарберобной.

Кроме того, в особняке есть зона гостиной с ТВ и светлая кухня с островом.

После развода Дантеса и Дорофеевой поклонники пары интересовала судьба этого роскошного дома.

Кому он останется, а может, они его продадут.

Как рассказал Владимир Дантес в своем новом интервью, этот дом ни ему, ни Дорофеевой больше не принадлежит.

"Мы его продали", - рассказал Владимир Дантес.

На вопрос, что было самым трудным в разводе с Дорофеевой, певец ответил: «все».

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Также сообщалось, что Владимир Дантес в резкой форме ответил украинцам, как он выезжает за границу.

Кроме того, Politeka.net писала, что продюсер «Голос страны» высказался, что думает о Дорофеевой после скандалов