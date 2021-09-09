Відомий український лікар Євген Комаровський розповів про важливі моменти лікування дитини, про які батьки часто забувають

Як пише Politeka.net, ведучий програми" Школа доктора Комаровського", кандидат медичних наук Євген Комаровський поділився важливими порадами на своїй сторінці в Instagram.

Стан дітей, які хворіють, зокрема інфекційними захворюваннями часто погіршується вночі. Тому батькам в цей період необхідно приділяти дитині особливу увагу, адже лікування вночі не менш актуально, їм днем.

До такої ночі слід ретельно підготуватися ще вдень. При цьому важливо звернути увагу на наступні моменти:

1. Провітрювання і зволоження повітря.

2. Рідина для пиття (оптимально — засіб для пероральної регідратації). Будь Нічний плач, схлип, звук — привід підійти і напоїти. Якщо дитина не прокидається більше трьох годин-будити і поїти. Те ж саме, якщо немає сечовипускання більше трьох годин.⠀

3.Контролювати температуру тіла. Заздалегідь розібратися з дозами і лікарською формою жарознижуючих засобів.

4. Контроль носового дихання. Заздалегідь розібратися з сольовими розчинами і судинозвужувальними засобами.

5. Вирішіть, хто з дорослих і коли: встає, контролює температуру, доливає воду в зволожувач, поїть, дає ліки, капає ніс і т. д.

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