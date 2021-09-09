Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о важных моментах лечения ребенка, о которых родители часто забывают

Как пишет Politeka.net, ведущий программы "Школа доктора Комаровского", кандидат медицинских наук Евгений Комаровский поделился важными советами на своей странице в Инстаграм.

Состояние детей, которые болеют, в частности инфекционными заболеваниями часто ухудшается ночью. Поэтому родителям в этот период необходимо уделять ребенку особое внимание, ведь лечение ночью не менее актуально, ем днем.

К такой ночи следует тщательно подготовиться еще днем. При этом важно обратить внимание на следующие моменты:

1. Проветривание и увлажнение воздуха.

2. Жидкость для питья (оптимально — средство для пероральной регидратации). Любой ночной плач, всхлип, звук — повод подойти и напоить. Если ребенок не просыпается более трех часов — будить и поить. То же самое, если нет мочеиспускания более трех часов.⠀

3.Контролировать температуру тела. Заранее разобраться с дозами и лекарственной формой жаропонижающих средств.

4. Контроль носового дыхания. Заранее разобраться с солевыми растворами и сосудосуживающими средствами.

5. Решите, кто из взрослых и когда: встает, контролирует температуру, доливает воду в увлажнитель, поит, дает лекарства, капает нос и т. д.

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