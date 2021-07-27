Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как защитить детей от ногово штампа коронавируса

Как пишет Politeka.net, ведущий программы "Школа доктора Комаровского", кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, как защитить детей от нового коронавирус "Дельта".

Комаровский говорит, что взрослым не стоит сильно волноваться по поводу этого вируса, ведь они могут вакцинироваться. Другое дело с маленькими детьми, которым пока нельзя вакцинироваться.

"Однако давайте помнить, что тяжесть болезни всегда связана с инфекционной дозой. Получается, что теоретически дельта-коронавирус может вызвать более тяжелое течение болезни просто потому, что для возникновения болезни требуется меньшее количество вирусных частиц", - говорит Комаровский.

Так, врач Евгений Комаровский рассказал, что в это время родителям нужно особо следить за проветриванием помещения, минимизировать контакты, избегать мест скопления людей. Однако, мужчина поспешил успокоить родителей и сказал, что на сегодня нет доказательств, что дети будут тяжелее переносить дельта-вирус.

Большинство пользователей сети соглашаются с врачом.

"Спорт. Движение. Свежий воздух. Правильное питание. Вот залог хорошего иммунитета. Тогда и бояться не стоит 🙌 ", "Повышать иммунитет ребенка с помощью витаминов и не думать о плохом-залог здоровья! ☝️ ",- пишут под постом.

Ранее Politeka писала, что депутат Киевсовета рассказала о проблемах в тарифах на медицинские услуги.

А еще Politeka сообщала, что в Киевской области ввели "новый" карантин, детали: в радиусе 10 км опасными считаются...".

Напомним, что ВОЗ сделала прогноз о штамме Дельта"в 1,6 раза агрессивнее других".