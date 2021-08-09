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Українці бурхливо відреагували на слова Станіслава Горуни

Український каратист і бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Станіслав Горуна прокоментував ситуацію зі співвітчизницею Ярославою Магучіх.

Українські користувачі Facebook залишилися вкрай незадоволені словами бронзового призера Олімпіади в Токіо.



Нагадаємо, Ярославу Магучіх розкритикували в соцмережах через те, що на Олімпійських Іграх в Токіо вона після завоювання бронзи в стрибках у висоту сфотографувалася із золотою медалісткою з Росії Марією Ласіцкене.

Станіслав Горуна став на захист спортсменки, повторивши заїжджену фразу: "спорт поза політикою".

Під постом каратиста в соціальній мережі на момент публікації новини було залишено понад 3,9 тисяч коментарів.

Багато хто нагадав, що спорт не може залишатися поза політикою, коли в країні йде кровопролитна війна. Також йому нагадали про те, що Ласіцкене є довіреною особою президента РФ Володимира Путіна.

"Спорт поза політикою - це футбол з пацанами з цеглою замість воріт. Я бачу в кадрі державну символіку. Тому це жодного разу не "поза політикою"", " Спорт взагалі мізки людям знищує? Та Ви про це розкажіть родичам убитих на Донбасі. Тільки ганьба, що спортсмени не розуміють елементарних речей", "Спорт не може бути поза політикою, адже ти виступаєш за країну під її прапором - а солдати за цей прапор вмирають на сході України".

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