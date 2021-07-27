Українці виступлять у фінальному запливі на Олімпіаді в Токіо

Український плавець вільним стилем Михайло Романчук у кваліфікації 800-метрівки на Олімпіаді в Токіо встановив рекорд турніру і перекрив власний же рекорд України.

Це досягнення уродженцю Рівного підкорилося 27 липня в попередній гонці.

Романчук пройшов у фінал з першого місця з результатом 7.41, 28, не залишивши суперникам і шансу. Відзначимо, що дистанція 800 метрів вільним стилем вперше представлена на Олімпіаді, тому попереднього рекорду не було.

Разом з Романчуком за медалі боротиметься ще один представник України Сергій Фролов. Він забронював собі місце у фіналі з сьомим часом.

Загалом до фіналу потрапили 8 кращих учасників.

Михайло Романчук є провідним українським плавцем. Романчук є багаторазовим чемпіоном і призером європейських першостей, Універсіади, а також двічі ставав срібним призером чемпіонату світу.

Варто відзначити, що фінал Олімпіади-2020 на дистанції 800 метрів вільним стилем пройде в четвер, 29 липня. Початок-о 4: 30 ранку за київським часом.

Нагадаємо, українці назвали нову форму олімпійської збірної найгіршою за всі роки.

Як повідомляла Politeka, на майбутній Токійській Олімпіаді ми можемо сміливо розраховувати на чотири золоті медалі і срібло.

Також Politeka писала, що Світоліна після вильоту з Вімблдону націлилася на золото Олімпіади.