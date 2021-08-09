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Украинцы бурно отреагировали на слова Станислава Горуны

Украинский каратист и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна прокомментировал ситуацию с соотечественницей Ярославой Магучих.

Украинские пользователи Facebook остались крайне недовольны словами бронзового призера Олимпиады в Токио.



Напомним, Ярославу Магучих раскритиковали в соцсетях из-за того, что на Олимпийских играх в Токио она после завоевания бронзы в прыжках в высоту сфотографировалась с золотой медалисткой из России Марией Ласицкене.

Станислав Горуна встал на защиту спортсменки, повторив заезженную фразу: "спорт вне политике".

Под постом каратиста в социальной сети на момент публикации новости было оставлено более 3,9 тысяч комментариев.

Многие напомнили, что спорт не может оставаться вне политики, когда в стране идет кровопролитная война. Также ему напомнили о том, что Ласицкене является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.

"Спорт вне политики – это футбол с пацанами с кирпичом вместо ворот. Я вижу в кадре государственную символику. Поэтому это ни разу не "вне политики"", "Спорт вообще мозги людям уничтожает? Да вы об этом расскажите родственникам убитых на Донбассе. Только позор, что спортсмены не понимают элементарных вещей", "Спорт не может быть вне политики, ведь ты выступаешь за страну под ее флагом - а солдаты за этот флаг умирают на востоке Украины".

Напомним, украинцы назвали новую форму олимпийской сборной худшей за все годы.

Как сообщала Politeka, украинец триумфально "проплыл" на Олимпиаде: установлен рекорд соревнований.

Также Politeka писала, что украинский спортсмен завоевал медаль на Олимпиаде, отметившись историческим достижением.