На цьому тижні уряд прийняв рішення про виділення держдопомоги українцям з дітьми напередодні нового навчального року

Мова про виплату в розмірі 2 000 гривень до 1 вересня. Відзначається, що гроші отримають тільки багатодітні малозабезпечені сім'ї (такою в Україні вважається сім'я, в якій подружжя перебуває в зареєстрованому шлюбі, разом проживають і виховують трьох і більше дітей. Також сюди відносяться батько або мати, який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми і самостійно їх виховує, сукупний дохід яких менше прожиткового мінімуму).

Глава Кабміну Денис Шмигаль розповів у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, як отримати ці гроші, передає Politeka.net. За його словами, щоб отримати виплату, не потрібно подавати жодних заяв.

"Жодного звернення подавати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення", - зазначив Шмигаль.

Загальний розмір програми складе 290 млн грн. По 2 000 отримають в цілому 145 тис. дітей з багатодітних сімей. Влада припускає, що ці кошти допоможуть багатодітним сім'ям зібрати дітей до школи і купити необхідні речі.

Зазначимо, 2000 отримає кожна дитина в сім'ї, яка на 1 серпня досягла віку 6-18 років.

Українці активно обговорюють дану ініціативу під постом Шмигаля:

"А коли зроблять оновлення для виплат за програмою "Муніципальна няня"? З 1-го січня і до цього дня виплачують у розмірі 2020! Коли на дворі вже серпень 2021! Виконайте хоча б ті зобов'язання, які взяли на себе законодавчо..."

"Перерахуйте пенсії держслужбовців, з 2008 року розмір пенсії не змінювався!!! Подивіться на ціни в 2008 році і на ціни в 2021 році на комунальні послуги, ліки, продукти..."

"Як працювали, так і не працюватимуть, а тут ще 2000 грн"

"Між поняттям "багатодітна сім'я" і "багатодітна малозабезпечена сім'я" насправді існує велика бюрократична прірва"

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