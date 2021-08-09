На этой неделе правительство приняло решение о выделении госпомощи украинцам с детьми в преддверии нового учебного года

Речь о выплате в размере 2 000 гривен к 1 сентября. Отмечается, что деньги получат только многодетные семьи (таковой в Украине считается семья, в которой супруги находятся в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают трех и больше детей. Также сюда относятся отец или мать, который (которая) проживает вместе с тремя и больше детьми и самостоятельно их воспитывает).

Глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал у себя на страничке в соцсети Фейсбук, как получить эти деньги, передает Politeka.net. По его словам, чтобы получить выплату, не нужно подавать никаких заявлений.

"Ни одного обращения подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения", - отметил Шмыгаль.

Общий размер программы составит 290 млн грн. По 2 000 получат в целом 145 тыс. детей из многодетных семей. Власти предполагают, что эти средства помогут многодетным семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи.

Отметим, 2000 получит каждый ребенок в семье, который на 1 августа достиг возраста 6-18 лет.

Украинцы активно обсуждают данную инициативу под постом Шмыгаля:

"А когда сделают обновление для выплат по программе "Муниципальная няня"? С 1-го января и по сей день выплачивают в размере 2020! Когда на дворе уже август 2021! Выполните хотя бы те обязательства, которые взяли на себя законодательно..."

"Пересчитайте пенсии госслужащих, с 2008 года размер пенсии не менялся !!! Посмотрите на цены в 2008 году и на цены в 2021 году на коммунальные услуги, лекарства, продукты..."

"Как работали, так и не будут работать, а тут еще 2000 грн"

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