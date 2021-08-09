Трьом знакам Зодіаку варто перечекати чорну смугу в серпні

Гороскоп на серпень 2021 попереджає три знаки Зодіаку про біди і невдачі, які обрушаться на їх голови. Астрологи розповіли, кому з представників гороскопу останній місяць літа принесе депресію і нещастя.

Про це повідомили "Експрес-Новини".

Телець

Серпень для Тельців наповниться неприємними ситуаціями, які можуть затьмарити кінець літа і ввести в депресію. Це накопичені роками тягучі невирішені негативні моменти. Також астрологи рекомендують представникам знака бути гранично обережними при поводженні з грошима.

Козоріг

В цілому негативних подій в серпні не очікується, але невиконані завдання будуть морально тиснути і заважати розслабитися. При цьому Тельці не будуть прагнути розправитися з тяжіють їх справами, а будуть всіляко ухилятися. Здоров'я теж може сильно підкачати-почнуться мігрені, буде мучити безсоння.

Близнюки

Серпень стане для Близнюків непростим періодом. Є небезпека нарватися на непорядних партнерів і навіть шахраїв. Не довіряйте малознайомим людям і ні в якому разі не вплутуйтеся в сумнівні авантюри. Астрологи не рекомендують починати нові справи і будувати на серпень важливі плани.

Нагадаємо, що трьом знакам Зодіаку випаде шанс розбагатіти в серпні.

Як повідомляла Politeka, трьом знакам Зодіаку загрожують невдачі в серпні.

Також Politeka писала, чотири знаки Зодіаку почнуть життя з чистого аркуша в серпні.