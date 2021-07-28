Біди і невдачі обрушаться на голови трьох знаків Зодіаку в серпні

Це буде для них часом випробування на міцність. Астрологи радять зібратися з силами, щоб перечекати чорну смугу в житті і не впадати у відчай, адже за смугою невдач завжди настає світлий час!

Про це пише Oloveza.

Тельці

Тельці зіткнуться з напруженістю з початку серпня. Астрологи кажуть, що Тельців можуть чекати "підстави" від недобросовісних людей. Їм потрібно заручитися підтримкою друзів і близьких - поодинці їм точно не впоратися! Крім того фінанси можуть заспівати романси в останній місяць літа, тому не варто бездумно їх витрачати.

Близнюки

Серпень стане для Близнюків непростим періодом. Все буде валитися з рук, не буде ні сил, ні настрою, щоб боротися із зовнішніми обставинами. Представникам цього знака Зодіаку треба бути гранично обережними. Не рекомендують астрологи їм починати нові справи і будувати на серпень важливі плани



Діва

Дів теж будуть переслідувати невдача за невдачею. Астрологи настійно радять їм відійти на час від справ і відправитися в короткострокову відпустку. Якщо вони просидять весь серпень на роботі, краще зайвий раз не ризикувати, інакше можна наламати дров. Можливі також розбіжності з другою половинкою.

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