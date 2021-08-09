Трем знакам Зодиака стоит переждать черную полосу в августе
Гороскоп на август 2021 предупреждает три знака Зодиака про беды и неудачи, которые обрушатся на их головы. Астрологи рассказали, кому из представителей гороскопа последний месяц лета принесет депрессию и несчастья.
Об этом сообщает "Экспресс - Новости".
Телец
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Комаров из "Мир наизнанку" решил отгрохать дом в Карпатах и похвастался покупкой: "Меня можно поздравить"
Верная спутница Эктора Хименес-Браво нашла новую любовь: "Зря время не теряет"
Победитель "МастерШеф" раскрыл печальные подробности романа с участницей "Холостяка": "Уволили"
66-летний муж самой богатой певицы Украины поразил друга Тины Кароль: "Выглядит лучше, чем я в 36"
Август для Тельцов наполнится неприятными ситуациями, которые могут омрачить конец лета и ввести в депрессию. Это накопленные годами тянущиеся неразрешённые негативные моменты. Также астрологи рекомендуют представителям знака быть предельно осторожными при обращении с деньгами.
Козерог
В целом негативных событий в августе не ожидается, но невыполненные задачи будут морально давить и мешать расслабиться. При этом Тельцы не будут стремиться расправиться с тяготеющими их делами, а будут всячески отлынивать. Здоровье также может сильно подкачать - начнутся мигрени, будет мучить бессонница.
Близнецы
Август станет для Близнецов непростым периодом. Есть опасность нарваться на непорядочных партнёров и даже мошенников. Не доверяйте малознакомым людям и ни в коем случае не ввязывайтесь в сомнительные авантюры. Астрологи не рекомендуют начинать новые дела и строить на август важные планы.
Напомним, что трем знакам Зодиака выпадет шанс разбогатеть в августе.
Как сообщала Politeka, трем знакам Зодиака грозят неудачи в августе.
Также Politeka писала, четыре знака Зодиака начнут жизнь с чистого листа в августе.