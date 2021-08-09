Трем знакам Зодиака стоит переждать черную полосу в августе

Гороскоп на август 2021 предупреждает три знака Зодиака про беды и неудачи, которые обрушатся на их головы. Астрологи рассказали, кому из представителей гороскопа последний месяц лета принесет депрессию и несчастья.

Об этом сообщает "Экспресс - Новости".

Телец

Август для Тельцов наполнится неприятными ситуациями, которые могут омрачить конец лета и ввести в депрессию. Это накопленные годами тянущиеся неразрешённые негативные моменты. Также астрологи рекомендуют представителям знака быть предельно осторожными при обращении с деньгами.

Козерог

В целом негативных событий в августе не ожидается, но невыполненные задачи будут морально давить и мешать расслабиться. При этом Тельцы не будут стремиться расправиться с тяготеющими их делами, а будут всячески отлынивать. Здоровье также может сильно подкачать - начнутся мигрени, будет мучить бессонница.

Близнецы

Август станет для Близнецов непростым периодом. Есть опасность нарваться на непорядочных партнёров и даже мошенников. Не доверяйте малознакомым людям и ни в коем случае не ввязывайтесь в сомнительные авантюры. Астрологи не рекомендуют начинать новые дела и строить на август важные планы.

Напомним, что трем знакам Зодиака выпадет шанс разбогатеть в августе.

Как сообщала Politeka, трем знакам Зодиака грозят неудачи в августе.

Также Politeka писала, четыре знака Зодиака начнут жизнь с чистого листа в августе.