Стало відомо, хто замінить Андрія Шевченка на посаді тренера збірної України
Ім'я майбутнього наставника національної команди повідомив заслужений тренер України Мирон Маркевич у коментарі Meta-ratings.
Мирон Богданов розповів, що покидає пост голови національних збірних УАФ, на якому перебував з 2016 року.
Він зазначив, що за цей час збірна України досягла хороших результатів.
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Також Маркевич зазначив, що спадкоємцем Андрія Шевченка біля керма збірної стане ще одна легенда українського футболу Сергій Ребров.
Про його призначення повідомлять 9 серпня, поділився Маркевич.
Нагадаємо, що Андрій Шевченко тренував збірну з 2016 року. Під його керівництвом ми досягли історичного результату на Євро-2020, діставшись до чвертьфіналу турніру.
Сергій Ребров почав свою тренерську кар'єру у 2009 році. Останні 3 роки він тренував "Ференцварош" з яким став чемпіоном Угорщини в сезоні 2019-2020.
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