Ось це поворот!

Стало відомо, хто замінить Андрія Шевченка на посаді тренера збірної України

Ім'я майбутнього наставника національної команди повідомив заслужений тренер України Мирон Маркевич у коментарі Meta-ratings.

Мирон Богданов розповів, що покидає пост голови національних збірних УАФ, на якому перебував з 2016 року.

Він зазначив, що за цей час збірна України досягла хороших результатів.

Також Маркевич зазначив, що спадкоємцем Андрія Шевченка біля керма збірної стане ще одна легенда українського футболу Сергій Ребров.

Про його призначення повідомлять 9 серпня, поділився Маркевич.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко тренував збірну з 2016 року. Під його керівництвом ми досягли історичного результату на Євро-2020, діставшись до чвертьфіналу турніру.

Сергій Ребров почав свою тренерську кар'єру у 2009 році. Останні 3 роки він тренував "Ференцварош" з яким став чемпіоном Угорщини в сезоні 2019-2020.

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