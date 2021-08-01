Украинский футболист Андрей Шевченко, который пять лет назад начал тренировать сборную Украины, официально покинул пост главного тренера

Как пишет Politeka.net, Андрей Шевченко – талантливый украинский футболист, который выступал за киевское "Динамо", "Милан" и лондонский "Челси". В 2003 году он стал первым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов, тогда же стал заслуженным мастером спорта Украины. В 2004 году стал обладателем "Золотого мяча". Андрея Шевченко наградили высшим государственным знаком отличия - "Герой Украины".

В 2016 году Шевченко вошел в тренерский штаб национальной сборной Украины по футболу, а после Евро-2016 стал главным тренером. Заметим, что Шевченко стал первым тренером сборной Украины, который вывел команду в плей-офф на Евро-2020 и дошел с ней до четвертьфинала.

Сегодня Андрей Шевченко официально заявил, что покидает пост главного тренера сборной.

"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде", - говорит Шевченко.

Кто возглавит сборную Украины по футболу после Андрея Шевченко, пока неизвестно.

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