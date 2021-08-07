Вот это поворот!

Стало известно, кто заменит Андрея Шевченко на посту тренера сборной Украины

Имя будущего наставника национальной команды сообщил заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в комментарии Meta-ratings.

Мирон Богдановчи рассказал, что покидает пост главы национальных сборных УАФ, на котором находился с 2016 года.

Он отметил, что за это время сборная Украины достигла хороших результатов.

Также Маркевич отметил, что наследником Андрея Шевченко у руля сборной станет еще одна легенда украинского футбола Сергей Ребров.

О его назначении сообщат 9 августа, поделился Маркевич.

Напомним, что Андрей Шевченко тренировал сборную с 2016 года. Под его руководством мы достигли исторического результате на ЕВРО-2020, добравшись до четвертьфинала турнира.

Сергей Ребров начал свою тренерскую карьеру в 2009 году. Последние 3 года он тренировал "Ференцварош" с которым стал чемпионом Венгрии в сезоне 2019-2020.

Напомним, Андрей Шевченко больше не главный тренер сборной Украины, появилось заявление: "Эта работа доказала...".

Как сообщала Politeka, Кадры романтического отдыха Андрея Шевченко с американской красоткой оказались в Сети: "Прекрасный вечер".

Также Politeka писала, что сын Шевченко пошел по стопам отца, оказавшись в "Челси"







