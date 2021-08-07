Стало известно, кто заменит Андрея Шевченко на посту тренера сборной Украины
Имя будущего наставника национальной команды сообщил заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в комментарии Meta-ratings.
Мирон Богдановчи рассказал, что покидает пост главы национальных сборных УАФ, на котором находился с 2016 года.
Он отметил, что за это время сборная Украины достигла хороших результатов.
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Также Маркевич отметил, что наследником Андрея Шевченко у руля сборной станет еще одна легенда украинского футбола Сергей Ребров.
О его назначении сообщат 9 августа, поделился Маркевич.
Напомним, что Андрей Шевченко тренировал сборную с 2016 года. Под его руководством мы достигли исторического результате на ЕВРО-2020, добравшись до четвертьфинала турнира.
Сергей Ребров начал свою тренерскую карьеру в 2009 году. Последние 3 года он тренировал "Ференцварош" с которым стал чемпионом Венгрии в сезоне 2019-2020.
Напомним, Андрей Шевченко больше не главный тренер сборной Украины, появилось заявление: "Эта работа доказала...".
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