Кабмін планує внести до парламенту новий законопроект, який стосується непрямих методів податкового контролю

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев розповів, про що йдеться. Про це пише Politeka.net з посиланням на пост політика в Фейсбук.

Так, в майбутньому законопроєкті буде говоритися, що податкова зможе уточнювати походження коштів, витрачених людиною на придбання цінних активів.

Якщо людина не зможе відповісти або надати декларацію про амністію, то йому доведеться заплатити податок з витрат, які не може пояснити.

Зазначимо, 16 липня президент Володимир Зеленський затвердив закон про податкову амністію, коли можна провести одноразове добровільне декларування активів. Спецдекларування заплановано з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію, в ній вони вкажуть свої активи, з яких до 1 січня 2021 року були не сплачені податки й збори.

В декларації можна не вказувати походження активів, якими вважаються, в тому числі: цінні папери, об'єкти незакінченого будівництва, валютні цінності, рухоме і нерухоме майно, частка в майні юросіб в нашій країні або за її межами.

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