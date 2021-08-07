Кабмин планирует внести в парламент новый законопроект, который касается косвенных методов налогового контроля

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, о чем идет речь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пост политика в Фейсбук.

Так, в будущем законопроекте будет говориться, что налоговая сможет уточнять происхождение средств, потраченных человеком на приобретение ценных активов.

Если человек не сможет ответить или предоставить декларацию об амнистии, то ему придется заплатить налог с расходов, которые не может объяснить.

Отметим, 16 июля президент Владимир Зеленский утвердил закон о налоговой амнистии, когда можно провести одноразовое добровольное декларирование активов. Спецдекларирование запланировано с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию, в ней они укажут свои активы, с которых до 1 января 2021 года были не уплачены налоги и сборы.

В декларации можно не указывать происхождение активов, которыми считаются, в том числе: ценные бумаги, объекты незаконченного строительства, валютные ценности, движимое и недвижимое имущество, доля в имуществе юрлиц в нашей стране или за ее пределами.

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