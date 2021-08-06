В Україні припиняться дощі, але підніметься температура
Як передає Politeka.net, прогнозом на вихідні та наступний тиждень синоптик поділилася на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, 7-8 серпня в більшості областей України очікується протягом дня +25 + 30 градусів.
Трохи спекотніше буде на Сході країни - тут температура повітря прогріється до +33.
Від 23 до 26 градусів вище нуля на вихідних буде в західних регіонах України.
Синоптик зазначила, що опади припиняться по всій країні.
"Тільки в нічні години будуть випадати грозові дощі на Лівобережжі України. Але вкрай нерівномірно", - уточнила Діденко.
А ось вже понеділка спека почнеться по всій території України.
Забігаючи наперед, синоптик також поділилася, що наступні вихідні, на Маковія і 15-го серпня, також будуть з відмінною погодою.
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