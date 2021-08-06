В Україні припиняться дощі, але підніметься температура

За словами фахівця, 7-8 серпня в більшості областей України очікується протягом дня +25 + 30 градусів.

Трохи спекотніше буде на Сході країни - тут температура повітря прогріється до +33.

Від 23 до 26 градусів вище нуля на вихідних буде в західних регіонах України.

Синоптик зазначила, що опади припиняться по всій країні.