По ее словам, уже завтра, 6 августа, циклон обусловит сложную погоду на Западе, Севере и в центральных областях Украины - ожидаются дожди, грозы, ливни, шквалы, град.

В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами

"Температура воздуха на Востоке, Юге и в большинстве центральной части Украины предполагается в пределах +29+34 градусов. На Западе будет свежее, +22+27 градусов. На севере + 25 + 29 градусов", - сообщила Диденко.

Синоптик также предупредила, что стихию стоит ждать и в столице Украины. Температура воздуха в Киеве будет не больше 27 градусов выше ноля и ожидаются грозы.