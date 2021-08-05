В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами
Как передает Politeka.net, прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook
По ее словам, уже завтра, 6 августа, циклон обусловит сложную погоду на Западе, Севере и в центральных областях Украины - ожидаются дожди, грозы, ливни, шквалы, град.
Непогода обойдет стороной южные и восточные регионы страны, говорит синоптик.
"Температура воздуха на Востоке, Юге и в большинстве центральной части Украины предполагается в пределах +29+34 градусов. На Западе будет свежее, +22+27 градусов. На севере + 25 + 29 градусов", - сообщила Диденко.
Синоптик также предупредила, что стихию стоит ждать и в столице Украины. Температура воздуха в Киеве будет не больше 27 градусов выше ноля и ожидаются грозы.
Согласно данным украинского гидрометцентра, грозы и дожди продолжатся и на выходных, но только в южных и восточных областях Украины.
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