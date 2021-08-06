В Украине прекратятся дожди, но подымется температура

По словам специалиста, 7-8 августа в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +25+30 градусов.

Немного жарче будет на Востоке страны - здесь температура воздуха прогреется до +33.

От 23 до 26 градусов выше ноля на выходных будет в западных регионах Украины.

Синоптик отметила, что осадки прекратятся по всей стране.