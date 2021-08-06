В Украине прекратятся дожди, но подымется температура
Как передает Politeka.net, прогнозом на выходные и следующую неделю синоптик поделилась на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, 7-8 августа в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +25+30 градусов.
Немного жарче будет на Востоке страны - здесь температура воздуха прогреется до +33.
От 23 до 26 градусов выше ноля на выходных будет в западных регионах Украины.
Синоптик отметила, что осадки прекратятся по всей стране.
"Только в ночные часы будут выпадать грозовые дожди на Левобережье Украины. Но крайне неравномерно", - уточнила Диденко.
А вот уже понедельника жара начнется по всей территории Украины.
Забегая наперед, синоптик также поделилась, что следующие выходные, на Маковея и 15-го августа, также будут с отличной погодой.
Напомним, циклон "взялся" за Украину с новой силой: где нас ждут грозы и град.
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