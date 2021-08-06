У Києві пенсіонерка кидає у дітей важкі предмети

Інформацією поділився Telegram-канал "Київське чтиво".

Літня жінка кидає з балкона предмети, тому що їй нібито заважає шум з дитячого майданчика.

“На Теремках божий одуванчик викидає на дітей праски, посуд та інші важкі речі. Бабусі заважає шум, тому вона вирішила боротися не зі слідством, а з причиною - самої малечі", - йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі не раз викликали співробітників поліції, але поки це не дало ніяких результатів.

Відео з місця можна побачити тут.

До слова, нещодавно пенсіонерка у Тернополі випала з вікна багатоповерхівки.



81 місцева мешканка випала з балкона 5 поверху і при падінні зачепилася за мотузки, натягнуті для сушіння білизни поверхом нижче.

"У той час, як один з рятувальників з балкона третього поверху підтримував потерпілу, страхуючи її від падіння, інші встановивши висувні сходи дісталися до неї і врятували, не давши загинути", - йдеться в повідомленні.

На щастя, жінку вдалося врятувати. Її вже передали медикам.



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Як повідомляла Politeka, пенсіонерка спиляла лавочку під вікнами будинку через "нічні посиденьки", кадри: "набридло терпіти".

Також Politeka писала, що медики швидкої не хотіли оглядати літню жінку, яка втратила свідомість: "нічого лазити по спеці".