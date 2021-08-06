В Киеве пенсионерка бросает в детей тяжелые предметы
Информацией поделился Telegram-канал “Киевское чтиво”.
Пожилая женщина бросает с балкона предметы, потому что ей якобы мешает шум из детской площадки.
“На Теремках божий одуванчик выбрасывает на детей утюги, посуду и другие тяжелые вещи. Бабусе мешает шум, поэтому она решила бороться не со следствием, а с причиной - самой малышней”, - говорится в сообщении.
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Местные жители не раз вызывали сотрудников полиции, но пока это не дало никаких результатов.
Видео с места можно увидеть здесь.
К слову, недавно пенсионерка в Тернополе выпала из окна многоэтажки.
81 местная жительница выпала с балкона 5 этажа и при падении зацепилась за веревки, натянутые для сушки белья этажом ниже.
"В то время, как один из спасателей с балкона третьего этажа поддерживал потерпевшую, страхуя ее от падения, другие установив выдвижную лестницу добрались до нее и спасли, не дав погибнуть", - говорится в сообщении.
К счастью, женщину удалось спасти. Ее уже передали медикам.
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Как сообщала Politeka, пенсионерка спилила лавочку под окнами дома из-за "ночных посиделок", кадры: "Надоело терпеть".
Также Politeka писала, что медики скорой не хотели осматривать пожилую женщину, потерявшую сознание: "Нечего лазить по жаре".