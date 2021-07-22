Украинка "вернула" себе молодость в 70
Кардинально изменить свою жизнь она решила через 15 лет после смерти своего мужа, с которым прожила 25 лет.
Также женщина любит появляться на вечеринках в окружении парней и заявляет, что выйдет замуж только за молодого мужчину.
Елена не стесняется выкладывать фотографии в купальнике.
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В комментариях мнение пользователей сети разделилось , один пишут, что "женщина вправе жить так, как ей хочется", другие же критикуют Елену за излишне откровенные фото, якобы выглядит она с учетом ее возраста странно.
" Первый раз когда увидел сюжет об этой женщине, то отношение скептическое было. Макияж реально был страшный. Сейчас профессионалы очень достойно поработали, и реально во первых моложе выглядит, во вторых - стильно", " вот теперь она похожа на бизнес леди на пенсии ,а не на представительницу древней проф на пенсии...класс перевоплащение !", "Каждый человек имеет право на личную жизнь в любом возрасте! И никто не имеет права осуждать, главное счастье внутри, а кто что напишет или подумает плевать!", - пишут пользователи сети.
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